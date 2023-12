Marítimo e Penafiel empataram a zero no Funchal, este sábado, num jogo da 15.ª jornada da II Liga.

Os madeirenses, que eram favoritos à vitória, entraram por cima e dominaram o encontro, mas não foram capazes de ultrapassar a muralha dos durienses, que até tiveram duas das melhores oportunidades da partida.

Com este empate, o Marítimo continua no quarto lugar, com 26 pontos, menos sete que o líder Santa Clara, a cinco do Aves SAD (segundo) e a três do Nacional (terceiro). Já o Penafiel, segue no 15.º posto, com 15 pontos.

Resultados e classificação da II Liga