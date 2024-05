O Marítimo mantém viva a esperança de regressar ao principal escalão: os madeirenses venceram a Oliveirense este domingo, por 2-1, na penúltima jornada da II Liga.

Jonh Keleci, de cabeça, abriu o marcador aos sete minutos e a equipa de Ricardo Chéu até esteve melhor no início do jogo, mas Lucas Silva fez o empate aos 22, ao desviar com sucesso um cruzamento de Tomás Domingos.

Os verde-rubros completaram a reviravolta já na parte final do encontro, com Preslav Borukov a apontar o 2-1 aos 81 minutos.

O Marítimo, na quarta posição, soma agora 64 pontos, mas está a apenas um de distância do terceiro, que é o Aves SAD, com 63, sendo que na última jornada os madeirenses visitam o Académico de Viseu, ao passo que a equipa de Jorge Costa recebe o Tondela.

Já a Oliveirense, passa a dividir a 14.ª posição com o Leixões, ambos com 34 pontos, mas está já salvo da despromoção, após a derrota do Feirense, no sábado.

Também na tarde deste domingo, o FC Porto B perdeu por 3-1 na receção ao Paços de Ferreira.

Antunes colocou os pacenses em vantagem em cima do quarto de hora, na cobrança de um penálti. Logo após o intervalo, Miguel Moreno (47m) aumentou a vantagem dos castores.

A equipa de António Folha ainda reduziu aos 77 minutos, por Wendell, mas Tiago Ribeiro, com um golo em tempo de descontos (90+4m), fixou o resultado final.

O P. Ferreira, que regressou aos triunfos cinco jogos depois, é quinto classificado, com 49 pontos, enquanto o FC Porto B, que amealhou a segunda derrota consecutiva, está no nono posto, com 44.

Classificação da II Liga