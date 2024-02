O Marítimo venceu o FC Porto por 1-0, este sábado, em jogo da 22ª jornada da II Liga.

O único golo do jogo foi apontado pelo brasileiro Higor Platiny, logo aos oito minutos, na transformação de uma grande penalidade.

A equipa do FC Porto tentou reagir, teve mais iniciativa e posse de bola, mas não foi capaz de chegar à igualdade.

O Marítimo segurou a vantagem, apesar de ter ficado reduzido a dez unidades aos 58 minutos, por acumulação de cartões de Diogo Mendes.

Com este triunfo, a equipa insular mantém-se na corrida à subida de divisão; está no terceiro lugar em igualdade com o Nacional, mas os rivais madeirenses têm menos dois jogos. Santa Clara e Aves estão nas duas primeiras posições.

O FC Porto B é 11º, com 27 pontos.