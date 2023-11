O Marítimo venceu o Leixões no Estádio do Mar (0-1), em Matosinhos, na 10.ª jornada da II Liga. Lucas Silva, aos 20 minutos, marcou o único golo do encontro.

Com este resultado, a formação madeirense mantém-se na quarta posição, com 19 pontos, a um ponto da zona de promoção - de Santa Clara e Nacional - e a apenas três do líder Aves SAD, que foi derrotado nesta ronda.

O Leixões permanece no 14.º lugar, com 11 pontos.

