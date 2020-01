O Académico de Viseu confirmou, esta segunda-feira, a «rescisão de contrato» com os futebolistas Ismael Díaz - que em Portugal já passou pelo FC Porto - e de Facundo Batista.

Díaz, extremo panamiano de 22 anos, deixa os viseenses sem ter disputado um único jogo oficial, após ter chegado ao clube no início da época, oriundo dos uruguaios do El Tanque Sisley e de ter atuado na equipa B do Deportivo da Corunha. Antes, tinha jogado na equipa B do FC Porto em 2015/2016 e 2016/2017, destacando-se com um total de 65 jogos e 20 golos, que permitiram a estreia pela equipa principal num Famalicão-FC Porto da Taça da Liga, a 20 de janeiro de 2016, jogo no qual entrou aos 79 minutos.

Já o avançado uruguaio Facundo Batista cessa a ligação ao atual nono classificado da II Liga após ter participado em oito jogos, nos quais marcou um golo.

