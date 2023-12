O Nacional da Madeira subiu este sábado, à condição, à liderança da II Liga, ao golear na receção ao Belenenses, por 5-0.

Luís Esteves (2m), Gustavo (34m), Jesús Ramírez (64m), Witi (88m) e Danilovic (90m) fizeram os goos do conjunto da Choupana.

Com este resultado, o Nacional sobe à liderança com 29 pontos, os mesmos do Santa Clara e mais do um do que o Aves SAD, mas mais um jogo. O Belenenses está em penúltimo, com 12 pontos.