Acabou empatado o jogo de domingo de manhã da II Liga.

O Mafra recebeu o Académico de Viseu, olhando para a primeira metade da tabela. Em caso de vitória, a equipa de Jorge Silas encostava ao Torreense na quinta posição.

A formação da casa procurou mandar no jogo e conseguiu inaugurar o marcador aos 26 minutos, por Diogo Almeida.

Mais necessitados de pontos, os viseenses procuraram bloquear a circulação de bola da equipa da casa e criar perigo no ataque. Foram premiados perto do intervalo, com um golo do defesa brasileiro Arthur Chaves.

As duas equipas procuraram a vitória no segundo tempo, mas o resultado não se alterou.

O Mafra é oitavo, com 18 pontos. O Académico de Viseu, de Jorge Simão, está no 13º lugar, com 15.