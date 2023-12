O Benfica B regressou este sábado aos triunfos na II Liga, ao vencer na receção ao Nacional da Madeira, por 2-1.

No Seixal, o emblema madeirense lutava para manter a liderança partilhada com o Santa Clara, e até começou bem: Danilovic fez o 1-0 aos 22 minutos.

Em cima do intervalo, as águias podiam ter empatado, mas Cauê falhou um penálti.

Já na etapa complementar, Paulo Vítor viu um vermelho direto aos 57 minutos e deixou a formação do Funchal reduzida a dez unidades.

Aproveitou o Benfica: Nuno Félix empatou aos 77 minutos e Ulisses, com um autogolo, completou a reviravolta encarnada, aos 84 minutos.

Aos 90+5 minutos, o conjunto forasteiro ainda ficou reduzido a dez unidades: Dudu entrou aos 86 minutos, viu um amarelo aos 90m e acabou expulso por acumulação em cima do apito final.

Com este resultado, o Benfica B sobe, à condição, ao 13.º lugar, com 15 pontos. O Nacional é terceiro, com 26 pontos, menos dois do que o Aves SAD e três do que o Santa Clara.