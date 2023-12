O Santa Clara venceu este sábado na visita ao Tondela, por 3-2, no Estádio João Cardoso, em jogo da 12.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, isolando-se à condição na liderança do campeonato, esperando o que o Nacional faça ainda esta tarde na visita ao Benfica B (18h00).

Luan Farias inaugurou o marcador aos 45 minutos, para o Tondela, mas Pedro Pacheco (45+7m) igualou ainda na primeira parte.

Na segunda parte, Roberto (54m) devolveu a vantagem ao Tondela mas, depois, Bruno Almeida (80m) e Paulo Henrique (90+1m) deram a volta ao resultado, para a equipa açoriana.

O jogo ficou marcado, ainda com 0-0, aos cinco minutos de jogo, pelo cartão vermelho direto a Hélder Tavares, do Tondela, por aparentemente ter pontapeado Serginho, que estava deitado por cima da bola. Após consulta ao vídeo-árbitro (VAR), Fábio Melo converteu em amarelo.

O Santa Clara, a única equipa da II Liga que ainda não sofreu derrotas neste campeonato, está na liderança com 29 pontos. O Tondela tem 19 pontos, no sétimo lugar.

Noutro jogo já disputado esta tarde, houve empate sem golos no Leixões-Feirense.

Esta manhã, além do triunfo do Paços de Ferreira ante o Penafiel (2-1), o Aves SAD venceu na visita ao FC Porto B, por 3-2, continuando firme na disputa pelos lugares cimeiros: tem 28 pontos e é, para já, segundo classificado, ficando à espera, tal como o Santa Clara, do desfecho do jogo do Nacional no Seixal. Os madeirenses têm 26 pontos.