A União de Leiria recebeu e venceu o Torreense, por 1-0, na abertura da 13.ª jornada da II Liga. O golo solitário do médio argentino Lucho Vega, assistido por Pedro Empis, foi suficiente para devolver a equipa do Lis aos triunfos, três jornadas depois. A noite feliz em casa vale, à condição, a subida ao 8.º lugar, com 18 pontos.

O único remate enquadrado na 1.ª parte, aos 28’, resultou no tento da União de Leiria. E o controlo da partida não mais escapou aos anfitriões.

A precisar de marcar, a equipa do Torreense não se superiorizou aos adversários, rematando por apenas cinco ocasiões em toda a partida, obrigando o polaco Kieszek a somente duas paradas.

A derrota significa que a turma de Rui Ferreira, por agora ainda 5.ª classificada, com 20 pontos, poderá recuar algumas posições na tabela, aguardando os resultados de Mafra, Marítimo e Tondela.

Na próxima sexta-feira, o Torreense visita o Académico de Viseu. No dia seguinte, a 16 de dezembro, a União de Leiria visita o Penafiel.

No topo da II Liga permanecem Santa Clara e Nacional, com 26 pontos.