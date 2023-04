Nacional e Feirense empataram sem golos, na abertura da 29.ª jornada da II liga.



A necessitarem de estancar uma série de cinco derrotas seguidas, os insulares estiveram por cima na primeira metade e tiveram ocasiões para marcar. Um cenário diferente do que se viu na segunda metade. O jogo foi aberto e as oportunidades sucederam-se junto das duas balizas.



Se de um lado os ferros evitaram o golo madeirense (Carlos Daniel), Lucas França foi herói com três defesas importantes.



A viver uma série de seis jogos sem ganhar (cinco derrotas seguidas), o Nacional chegou aos 29 pontos, mas pode acabar a ronda em lugar de descida caso a B SAD vença o seu jogo. Por sua vez, o Feirense é 5.º com 42 pontos, mas tem FC Porto e Vilafranquense bem próximos.