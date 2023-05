Já com tudo decidido quanto a campeão, subidas e play-off de subida na II Liga, a 34.ª e última jornada tem como prato forte a decisão da manutenção para três clubes. Nacional, B SAD e Trofense jogam pela continuidade nas ligas profissionais em 2023/24. Um vai garantir diretamente, outro vai ao play-off para não descer e outro vai ser despromovido diretamente à Liga 3.

Antes dos cenários, recordamos a classificação de cada um e os duelos decisivos de cada um este fim de semana:

CLASSIFICAÇÃO:

15.º: Nacional, 36 pontos (manutenção na II Liga)

16.º: B SAD, 34 pontos (play-off com o Lank Vilaverdense)

17.º: Trofense, 32 pontos (descida à Liga 3)

OS JOGOS DAS DECISÕES (domingo, 15h30):

Nacional-Académico de Viseu

Vilafranquense-B SAD

Trofense-Mafra

Ainda com nenhuma destas três equipas a salvo há, porém, algumas certezas. No pior cenário, o Nacional vai ao play-off, caso não garanta a manutenção direta. Já o Trofense, no melhor cenário, já só consegue ir ao play-off. Ou isso, ou desce já no domingo à Liga 3. A B SAD, não dependendo só de si, tem tudo em aberto: pode acabar a II Liga em 15.º, 16.º ou 17.º.

Os cenários de cada um

Nacional: os madeirenses só dependem de si e garantem a manutenção na II Liga se vencerem o Académico de Viseu. Se empatarem, precisam que a B SAD não vença, pois numa possível igualdade pontual a 37, são os azuis que beneficiam do desempate no confronto direto (venceram 3-1 na Madeira e perderam 1-0 no Jamor). No fundo, a equipa treinada por Filipe Cândido só vai ao play-off se não ganhar ao Académico e se a B SAD vencer o Vilafranquense.

B SAD: os comandados de Zé Pedro garantem a manutenção na II Liga na última jornada se e só se vencerem ao Vilafranquense, esperando que o Nacional não vença o Académico. A vitória, independentemente do resultado do Nacional, garante sempre, no mínimo, o play-off à B SAD. Se não ganhar ao Vilafranquense, a B SAD só garante o play-off se o Trofense não ganhar ao Mafra. É que há possibilidade de as duas equipas terminarem com 35 pontos cada e, nesse caso, a equipa da Trofa tem vantagem no confronto direto com os azuis (venceu por 3-2 em casa e empatou 1-1 no Jamor). Portanto, os azuis descem à Liga 3 na última jornada se não vencerem e se o Trofense vencer.

Trofense: está obrigado a vencer ao Mafra. Se vencer, garante o play-off apenas se a B SAD não vencer o Vilafranquense. A equipa treinada por Rui Sacramento desce à Liga 3 se não vencer o Mafra.

O que já ficou decidido

A edição 2023/24 da II Liga teve o Moreirense como campeão e, aos de Moreira de Cónegos, junta-se o Farense na subida à I Liga. Ao contrário, descem à II Liga da próxima época o Paços de Ferreira e o Santa Clara. O play-off da I Liga/II Liga é entre o Marítimo (16.º da I Liga) e o Estrela da Amadora (3.º da II Liga). À II Liga da próxima temporada juntam-se já dois promovidos da Liga 3 (União de Leiria e Belenenses). O Lank Vilaverdense, vencedor do play-off do terceiro escalão, aguarda adversário do play-off final, que será o 16.º colocado da II Liga.