A 10.ª jornada da II Liga acabou com um momento que promete entrar para a revista desportiva do ano, mas que não permitiu à Académica o que tanto precisa: Fábio Fortes fez um golaço de bicicleta, mas os estudantes perderam com o Nacional em Coimbra (1-2) e continuam no 18.º e último lugar, com apenas dois pontos e ainda sem triunfos na prova.

O golaço de Fábio Fortes:

Os madeirenses inauguraram o marcador num erro defensivo da equipa de João Carlos Pereira, aos 35 minutos: Fábio Vianna permitiu que a bola ficasse à mercê de Rochez, que serviu depois João Camacho para um remate fácil para a baliza, já com Mika fora do alcance.

Na segunda parte, Rochez assinou o 0-2 no marcador aos 50 minutos, com um cabeceamento após cruzamento de André Sousa.

A Académica ainda investiu na reta final e António Filipe evitou tudo, menos uma verdadeira inspiração de Fábio Fortes, que rematou de forma acrobática na área para um dos golos que vai entrar para os melhores da época na II Liga, no segundo de sete minutos de compensação.

Com este resultado, o Nacional soma o quarto jogo consecutivo a pontuar e tem 15 pontos, no sétimo lugar: tem os mesmos de Penafiel (6.º) e Estrela da Amadora (8.º). Já a Académica, que tem um jogo a menos que a maioria dos adversários, continua sem vitórias em nove jogos: tem dois pontos e está no lugar que ninguém deseja.

Já esta segunda-feira, houve empate a dois golos entre Penafiel e Farense. Os algarvios, além da Académica, são quem também ainda não venceu na competição em 2021/22.