A capa do mítico álbum «Nevermind», dos Nirvana, voltou às manchetes esta semana, uma vez que o bebé da capa, Spencer Elden, agora com 30 anos, decidiu processar a banda por «pornografia infantil».

Numa missão altamente altruísta, o Rio Ave decidiu dar uma ajuda à banda de Kurt Cobain, oferecendo uma prática solução ao problema que a banda enfrenta: tapar o corpo do bebé com a camisola do clube.

Veja aqui o post dos vila-condenses: