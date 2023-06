Paulo Alves foi eleito o treinador do ano da II Liga após votação dos treinadores e capitães da prova.

O técnico de 53 anos foi campeão do segundo escalão pela segunda vez na carreira, desta feita ao serviço do Moreirense, que venceu em 24 jornadas, empatou em sete e somou apenas três derrotas.

Apesar da conquista do título e consequente promoção, refira-se, Paulo Alves não vai acompanhar os cónegos no regresso à Liga.

Recorde-se que o Moreirense é a equipa mais representada no onze do ano, com quatro jogadores.