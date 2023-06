Está completo o onze da época da II Liga, escolhido através da votação de treinadores e capitães da prova.

O Moreirense, campeão da II Liga, foi a equipa mais representada, com quatro jogadores: Luís Rocha, Ofori, Gonçalo Franco e Kobamelo Kodisang, que fechou a equipa. Estrela da Amadora (2), Académico de Viseu (2), Farense (2) e Tondela, com um elemento, são as outras equipas representadas.

O onze da época na II Liga:

Gril (Ac. Viseu), Jean Felipe (Estrela Amadora), Luís Rocha (Moreirense), Kialonda Gaspar (Estrela Amadora), Abner (Farense), Ofori (Moreirense), Gonçalo Franco (Moreirense), Telmo Arcanjo (Tondela), Marco Matias (Farense), André Clóvis (Ac. Viseu) e Kodisang (Moreirense).