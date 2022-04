O Penafiel recebe e venceu o Varzim por 4-1 no jogo de abertura da 29.ª jornada da II Liga. Um resultado que permite à equipa duriense subir até ao sétimo lugar e que deixa o vizinho da Póvoa no penúltimo lugar da classificação.

Os visitantes ainda estiveram a vencer, com um golo de Murilo Freitas, aos 63 minutos, mas a equipa da casa acabou por virar o jogo, com três golos em catorze minutos, com Edson Farias, em plano de destaque, com dois golos (66 e 70m) e uma assistência para Roberto Rodrigo (80m).

Já em tempo de compensação, Roberto Rodrigo também bisou, na marcação de uma grande penalidade, fixando o resultado final em 4-1.

Confira a classificação da II Liga