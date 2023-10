O Penafiel recebeu e venceu o Mafra por 1-0, esta sexta-feira, no jogo que abriu a 8.ª jornada da II Liga portuguesa.

No Municipal 25 de Abril, um golo de Gabriel Barbosa (45+4m), valeu os três pontos à equipa comandada por Hélder Cristóvão.

O golo, no final da primeira parte, surgiu já numa altura em que o Mafra jogava com dez, devido à expulsão de João Goulart, ao minuto 29.

Com este resultado, o Penafiel põe fim a seis jornadas seguidas sem vitórias e chega aos oito pontos, saindo à condição dos lugares de descida (é, para já, 12.º). O Mafra, que pela primeira vez em jogos do campeonato esta época não marcou, mantém os 13 pontos no quinto lugar, mas fica à mercê de Torreense (12 pontos) e UD Oliveirense (11).