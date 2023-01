O Penafiel foi a Tondela vencer a equipa local pela margem mínima (0-1), no jogo de encerramento da 15.ª jornada da II Liga.

Edi Semedo marcou o único golo do encontro, logo ao terceiro minuto. O Tondela procurou responder à desvantagem até ao apito final, em vão.

Com este resultado, o Penafiel passa a somar 21 pontos, ocupando a 9.ª posição, enquanto os beirões ficam no 11.º lugar, com 19 pontos.

