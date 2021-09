Os jogadores do Leixões Wendel, Sapara e Encada foram suspensos preventivamente pelo clube, depois de se terem desentendido com o treinador José Mota, durante o jogo dos matosinhenses com o Rio Ave. A informação foi noticiada pela imprensa desportiva e confirmada pelo Maisfutebol.

Tudo aconteceu no jogo da II Liga, no passado sábado, ainda que em situações distintas.

Num primeiro momento, pouco depois do início da segunda parte, o Leixões beneficiou de um penálti e quando Fabinho se preparava para bater, viu Wendel tirar-lhe a bola e assumir ele a marcação, contra as indicações que vinham do banco.

Não satisfeito com o incumprimento da ordem, o avançado brasileiro celebrou com uma provocação junto ao banco, aparentemente dirigida a José Mota.

Já depois do apito final, foram Encada e Sapara que se desentenderam com o experiente treinador leixonense, ainda no relvado de Vila do Conde.

Além de terem sido afastados do restante plantel – Encada está ao serviço da seleção da Guiné-Bissau - os três atletas vão agora responder a um processo disciplinar.