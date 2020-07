A Académica de Coimbra chegou a acordo para a renovação do contrato do defesa central Zé Castro, que vai representar a Briosa em 2020/2021, na II Liga de futebol.

Zé Castro, de 37 anos, continua no clube do coração, no qual vai representar a equipa principal pela quarta época consecutiva, a sétima no total, depois de ter feito a formação nos estudantes e de ter passado, na transição para sénior, pela equipa B.

O internacional português passou 11 anos pelo futebol espanhol, entre 2006 e 2017, tendo sido campeão pelo Deportivo, na II Liga espanhola, em 2012. Passou ainda, além do emblema da Corunha, pelo Atlético de Madrid e pelo Rayo Vallecano.