Um golo de Guga, ao minuto 90+4, garantiu a vitória do Rio Ave sobre o Benfica B e consequente subida à liderança da II Liga (2-1).

Logo ao minuto 18 houve um choque aparatoso no ar, entre Filipe Cruz e Guga, e na sequência gerou-se uma discussão entre elementos dos dois bancos, que ditou duas expulsões: a de António Oliveira, treinador do Benfica B, e de Amine, suplente da equipa vilacondense.

Os visitantes adiantaram-se no marcador ao minuto 29, com um golo de Tiago Gouveia, após cruzamento de Umaro Embaló, mas à beira do intervalo ficaram reduzidos a dez elementos. Pedro Álvaro foi ao ataque e, perante um cruzamento que se ia perder pela linha de fundo, decidiu colocar a mão na bola. Viu o segundo cartão amarelo.

Em superioridade numérica, o Rio Ave conseguiu chegar à igualdade logo no arranque do segundo tempo, por Joca, servido por um cruzamento atrasado de Aziz (54m).

Nos últimos minutos do jogo destacou-se Samuel Soares, guarda-redes do Benfica, a segurar o empate, mas o Rio Ave ainda conseguiu chegar à vitória: Guga marcou à ex-equipa e colocou a equipa de Vila do Conde no primeiro lugar.

Já após o apito final foi expulso ainda Diogo Capitão, do Benfica.

A equipa orientada por Luís Freire passa a somar 60 pontos, mais um do que o Casa Pia, derrotado pelo Varzim. O Desportivo de Chaves soma 57.

O Benfica B está na quinta posição, com 51 pontos, a um do Feirense.