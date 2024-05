O Santa Clara é campeão da II Liga!

Já promovidos à entrada parta a última jornada, os açorianos venceram a União de Leiria por 2-0 na e confirmaram o título do segundo escalão. À mesma hora, o Nacional venceu o Mafra pelo mesmo resultado, mas esse triunfo já de nada valeu à equipa madeirense, que fechou o campeonato no segundo lugar.

O desfecho acaba por premiar a equipa de Vasco Matos, que foi líder da II Liga durante 24 jornadas. Além disso, o Santa Clara alcança o recorde de pontos (73) da história do clube em campeonatos profissionais e fecha o campeonato com apenas 19 golos sofridos, o melhor registo defensivo das duas primeiras divisões do top-7 do ranking da UEFA.

Apesar da superioridade em São Miguel, o Santa Clara não teve tarefa fácil diante da formação de Leiria. Os açorianos criaram mais perigo, mas foram incapazes de desatar o nulo até ao intervalo, altura em que o Nacional já vencia por 2-0 e era, virtualmente, primeiro classificado.

Logo à entrada para o segundo tempo, Vasco Matos desfez a linha defensiva com três centrais e lançou Ricardinho para dotar a equipa de mais poder ofensivo.

O primeiro golo da partida surgiu à passagem do minuto 63. Na sequência de um pontapé de canto, a bola foi aliviada para a entrada da área, zona onde apareceu Pedro Ferreira à vontade, para aplicar um pontapé colocado e levar ao rubro o público açoriano.

Um golaço que colocou o Estádio de São Miguel ao rubro 🔥

A vitória ficou praticamente confirmada aos 80 minutos. Depois de uma jogada de Gabriel Silva - entrou à hora de jogo e foi o agitador da segunda parte - pelo corredor esquerdo, Bruno Almeida finalizou de primeira, na área.

No outro jogo, no Funchal, o Nacional esteve melhor na primeira parte, tendo apontado os golos aos seis e 45+1 minutos, ambos da autoria de Chuchu Ramírez e na cobrança de penáltis.

A equipa de Tiago Margarido, cuja continuidade foi assegurada pelos madeirenses, termina na segunda posição, com 71 pontos, a dois do campeão Santa Clara. O AVS, refira-se, vai disputar o playoff com o Portimonense para decidir a outra vaga na Liga em 2024/25.