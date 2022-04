Em duelo importantíssimo na luta pela permanência na II Liga, o Sporting da Covilhã foi à Póvoa vencer o Varzim por 2-0.

Kukula abriu a contagem para a equipa serrana, ao minuto 55, e Camilo sentenciou o encontro com um golo aos 90+2.

Com este resultado o Sp. Covilhã assume a 15.ª posição, com 33 pontos, e o Varzim continua na 17.ª e penúltima posição, com 29.