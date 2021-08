Alhassane Sylla está de regresso a Portugal para representar o Rio Ave, informou o clube de Vila do Conde.



O defesa-direito tem 26 anos e várias experiências no futebol luso com passagens por União da Madeira, Famalicão e Cova da Piedade, tendo disputado um total de 59 jogos. Esta temporada o internacional senegalês estava vinculado aos franceses do Annecy.