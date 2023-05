O FC Porto B venceu em Tondela, por 1-0, no fecho da 33.ª jornada da II Liga.



Os beirões foram forçados a duas substituições na primeira parte devido às lesões de Pedro Augusto e de Arcanjo. O nulo manteve-se até ao intervalo e apenas na segunda parte o marcador mexeu com Luan Brito a anotar o golo do triunfo dos dragões.



Com esta vitória, o FC Porto B fugiu ao Vilafranquense e isolou-se no quinto lugar com 48 pontos. Por sua vez, o Tondela divide o 10.º lugar com a Oliveirense - ambos têm 40 pontos.



Classificação da II Liga