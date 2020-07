A Académica de Coimbra confirmou, este domingo, a contratação do treinador Rui Borges, que sucede a João Carlos Pereira ao leme da Briosa, que disputa a II Liga de futebol.

Rui Borges, de 39 anos, rescindira com o Académico de Viseu, clube com o qual tinha contrato até 2021 e que defendeu na última época e meia, após passagem pelo Mirandela, em 2017/2018 e no início de 2018/2019.

Em nota oficial, a Académica refere que «chegou a acordo com Rui Borges, para integrar a equipa técnica da equipa profissional» dos conimbricenses.

Também este domingo, o clube confirmou a contratação do médio Fabinho, de 25 anos, que representava a UD Oliveirense. É o terceiro reforço, depois dos defesas Rafael Vieira (ex-Farense) e Fábio Vianna (ex-Sp. Braga). Traquina e Mike já renovaram.