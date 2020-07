A 31.ª jornada da I Liga colocou o FC Porto mais próximo do título nacional, depois da vitória por 3-1 em Tondela, aliada ao empate do Benfica em Famalicão. A equipa de Sérgio Conceição precisa apenas de um ponto no clássico ante o Sporting na próxima quarta-feira para erguer o troféu, algo que até pode nem ser necessário, caso o Benfica não vença o V. Guimarães, no dia anterior.

A ronda teve vitórias de Sporting e Sp. Braga, que mantém acesa a luta pelo terceiro lugar, mas também desperdício entre os cinco clubes que tentam evitar acompanhar o Desportivo das Aves na permanência: Paços, Belenenses, Tondela, V. Setúbal e Portimonense perderam, sendo que foram os avenses a impor nova derrota aos sadinos.

Gil Vicente e Marítimo garantiram matematicamente a permanência, o Moreirense consolidou o oitavo lugar e Famalicão e V. Guimarães marcaram passo na luta pelo quinto lugar, pertença do Rio Ave.

A figura da jornada: Paulinho

Fez o primeiro hat-trick da carreira, chegou aos 17 golos na I Liga e igualou Pizzi e Carlos Vinícius no trono dos goleadores do campeonato. Alcançou a marca dos 25 tentos esta temporada, a melhor da carreira, no quarto jogo consecutivo a marcar. Precisou apenas dos primeiros 38 minutos da primeira parte, em Paços de Ferreira, para praticamente sentenciar os três pontos para o Sp. Braga, com os três golos. Os primeiros dois foram de penálti e o terceiro após roubar a bola a Pedrinho e de driblar o guardião Ricardo Ribeiro. Depois, a abrir a etapa complementar, assistiu Ricardo Horta para mais um golo.

O golo da jornada: Bruno Duarte, com muito de Edwards

A finalização de Bruno Duarte pareceu fácil, mas deveu-se a um grande trabalho do extremo inglês Marcus Edwards, no V. Guimarães-Gil Vicente de sexta-feira. Após receber a bola de Sacko, numa jogada pela direita, Edwards arrancou e ganhou em velocidade a Edwin Banguera e, depois, junto à linha de fundo, teve frieza e habilidade para ‘sentar’ Ygor Nogueira, puxando a bola para o pé esquerdo e para um cruzamento pronto a servir o avançado brasileiro. Nota igualmente para o golo de Jovane que decidiu o Sporting-Santa Clara, com uma finalização exigente na área, em queda.

A defesa da jornada: Hervé Koffi

Antecedeu o indesejado e o momento que decidiu o jogo. Aos 48 minutos, o guarda-redes do Belenenses, Hervé Koffi, negou o tento ao avançado do Moreirense, Fábio Abreu, com uma defesa a uma mão de forma eficaz e espetacular. O jogador dos cónegos desviou em queda, na área, em zona frontal, testando os reflexos do jogador do Burquina Faso. Contudo, no lance seguinte, Nuno Santos faria o golo da vitória da equipa de Ricardo Soares.