O Sporting de Braga é, com três jogadores, o clube mais representado na equipa ideal da jornada 31 Maisfutebol/Sofascore, com destaque também para Rio Ave, Moreirense e Famalicão, com dois jogadores cada representados.

O segundo jogo com Artur Jorge ao comando dos minhotos deu vitória por 5-1 em Paços de Ferreira, desfecho que integra Pedro Amador, Ricardo Horta (autor de um golo) e Paulinho - grande figura com um hat-trick e uma assistência – na equipa da ronda. O jogador de 27 anos recebeu a nota máxima absoluta individual do Maisfutebol (5) e do Sofascore (10), o que o torna, indubitavelmente, na figura da jornada.

O Moreirense, que venceu por 1-0 o Belenenses, na Cidade do Futebol, preenche a ala direita, com o lateral D’Alberto e o médio Pedro Nuno.

O Rio Ave conta com o central Aderllan e o médio Filipe Augusto – autor do 2-1 final de canto direto – ao passo que o Famalicão coloca Defendi como o guardião da jornada, além de Guga: o médio, saído do banco, assinou o golo do empate a uma bola ante o Benfica.

Há, ainda, mais dois clubes representados, com um atleta cada. Marega faz dupla com Paulinho no ataque: o avançado do FC Porto fez um dos golos do triunfo por 3-1 em Tondela. O Marítimo coloca o central Zainadine, numa ronda em que os verde-rubros venceram o Boavista no Estádio do Bessa, por 1-0.

Nota: Ricardo Horta e Jovane Cabral receberam exatamente as mesmas notas individuais de Sofascore (7,8) e Maisfutebol (4). Porém, a alínea quatro dos critérios de desempate para a equipa da jornada elegem Horta [ver abaixo]. Isto porque ambos marcaram um golo cada, somaram três pontos por Sp. Braga e Sporting, o que remeteu para os golos marcados pela equipa, dado que os dois jogam no setor atacante.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.