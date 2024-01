A equipa da União de Leiria, que na quarta-feira venceu o Marítimo (0-3) nos «oitavos» da Taça de Portugal, permanece retida no Funchal. O voo previsto para as 10h desta quinta-feira foi cancelado, uma vez que o avião não conseguiu aterrar no aeroporto da Madeira, disse ao Maisfutebol fonte do emblema leiriense.

Ainda assim, algumas vagas num outro voo permitiram que, pela hora de almoço, alguns jogadores seguissem viagem de regresso ao continente. No total, a comitiva do clube do Lis conta com 35 elementos, entre atletas, equipa técnica e staff.

Por agora, resta aguardar pelo final da tarde, uma vez que a nova tentativa de regresso será feita pelas 18h. Assim, não está em risco a realização do jogo com o Santa Clara, no domingo, às 18h.

A equipa açoriana recebe esta quinta-feira os madeirense do Nacional, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, a partir das 18h.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu para esta quinta e sexta-feira avisos amarelos para o arquipélago da Madeira, face à precipitação, por vezes forte.