A União de Leiria recebeu e venceu o Belenenses, por 4-2, em jogo da 22.ª jornada da II Liga.

Num jogo a fazer lembrar outros tempos de primeira divisão, a formação da casa até nem entrou bem na partida: Chapi fez o 1-0 para os azuis aos sete minutos e pouco depois Bryan Rochez desperdiçou um penálti, o qual podia ter dado o 1-1.

No início da segunda parte, a situação ficou ainda pior: com assistência de Xavier Fernandes, Mica fez o 2-0.

A reviravolta veio depois: Rochez serviu Ayongo aos 57 minutos e os leirienses reduziram. A nove minutos dos 90, David Grilo fez o 2-2, com um autogolo.

Coube a Pedro Empis, novamente após passe de Rochez, fazer o 3-2, a um minuto dos 90, antes de Rashaan Fernandes fazer o 4-2 final, aos 90+3 minutos.

Com este resultado, a União de Leiria está no nono lugar, com 27 pontos. O Belenenses continua em último, com 15 pontos.