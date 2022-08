O Vilafranquense recebeu e bateu o Feirense (1-0) com um golo ao cair do pano no jogo de abertura da 4.ª jornada da II Liga.

Um jogo equilibrado, com a equipa da casa a chegar à vantagem, aos 89 minutos, na sequência de um lance de bola parada. Canto curto e cruzamento de Léo Bahia, com Zimbabwé a elevar-se bem na área e a cabecear para as redes de Igor Rodrigues.

Com este triunfo, o Vilafraquense junta-se ao Moreirense, no topo da classificação da II Liga, com 9 pontos, enquanto o Feirense segue no sétimo lugar, com 5 pontos.