O Leixões apresentou na praia de Matosinhos um reforço importante para a próxima época na II Liga: Wendel, ex-Flamengo. O avançado tem 20 anos e fez no início do ano três jogos pela equipa principal do Fla, então treinada por Jorge Jesus, no Campeonato Carioca.



Wendel fez toda a formação no Flamengo, foi campeão brasileiro de sub20 e ganhou a supercopa brasileira da mesma categoria. Em 2018 ficou célebre por fazer o golo decisivo pelos juniores do Flamengo na final do campeonato.



Tiago Fernandes passa a contar com Wendel a partir desta quarta-feira.