Portugal viveu uma quarta-feira terrível, com temperaturas elevadas e incêndios de norte a sul do país, mas o pior parece já ter passado, pelo menos para algumas zonas do país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que para quinta-feira os distritos do interior norte e centro vão continuar em aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, mas desagravou os restantes distritos a partir desta noite.

Segundo informação divulgada, não está previsto qualquer aviso vermelho (de persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima) a partir de sexta-feira. Esta quarta-feira todos os distritos do continente, com exceção de Faro, estiveram em aviso vermelho.

Perante uma melhoria da situação nos distritos junto do litoral vários deles passaram na noite desta quarta-feira, às 21:00, de vermelho para laranja, o segundo mais grave, de persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

É o caso dos distritos de Aveiro, Beja, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo, que passaram de aviso vermelho para laranja, que se mantém até às 21h00 de quinta-feira.

A partir das 21h00 de quinta-feira, os sete distritos passam a aviso amarelo.