O Alcorcón, equipa da II Liga espanhola, anunciou a rescisão de contrato com Raúl Asencio, jogador que nos últimos dias se viu envolvido numa polémica.

No sábado passado, o avançado espanhol de 23 anos filmou-se a conduzir a cerca de 160 quilómetros por hora com um copo de café numa mão e o telemóvel na outra.

Além das óbvias infrações ao código da estrada, no momento da filmagem - a julgar pela hora que o painel do carro mostrava - o Alcórcon estava a jogar com o Huesca, o que motivou ainda mais críticas ao comportamento do jogador, aparentemente alienado da realidade da equipa que segue no último lugar da classificação.

Uma das claques do Alcórcon pediu que o futebolista fosse severamente sancionado e nesta terça-feira o Alcorcón anunciou a decisão de prescindir dos serviços de Raúl Asencio através de um curto comunicado. «Agradecemos a Raúl pelo seu trabalho nestes meses na nossa entidade e desejamos-lhes sorte nos projetos futuros.»

O vídeo da polémica: