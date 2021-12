O Vannes OC viverá um dos maiores momentos da sua história na próxima eliminatória da Taça de França. Os amadores que competem na National 2 (quarto escalão) ficaram esta segunda-feira a saber que terão o privilégio o milionário PSG de Lionel Messi, Mbappé e Neymar.



A loucura que se seguiu ao resultado do sorteio é mais do que compreensível. O Vannes OC é o oitavo classificado no seu campeonato e já ultrapassou três eliminatórias na taça gaulesa.



VÍDEO: