Depois das impressionantes imagens dos adeptos do Union Berlim no último jogo na Bundesliga antes do Natal, os adeptos do clube alemão voltaram a surpreender, no passado domingo, ao deslocarem-se em peso para o apoio da equipa de juniores de futsal.

Mesmo com o clube numa situação difícil na classificação da Bundesliga, num modesto 15.º lugar, a lutar para fugir aos lugares de despromoção, os adeptos do Union não desmoralizam.

Com a Bundesliga parada até 12 de janeiro, os adeptos compareceram em peso num jogo de juniores de futsal.

As imagens são impressionantes.

Ora veja: