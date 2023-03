Mais de um milhão de pessoas tentaram comprar bilhete, através da internet, para a receção da Argentina ao Panamá, o primeiro jogo da albiceleste após a conquista do Mundial 2022.

De acordo com a imprensa local, a fila de espera virtual chegou a um total de um milhão de 400 mil pessoas. Os bilhetes, de resto, esgotaram em duas horas, confirmou a federação (AFA).

De acordo com a AFA, haverá um espetáculo antes e depois do jogo, o qual vai realizar-se no Estádio Monumental, casa do River Plate que tem lugar para 80 mil pessoas, apesar de só terem sido vendidos 63 mil bilhetes.

A Argentina, diga-se, defronta o Panamá no dia 23 de março, num encontro de carácter particular. Nico Otamendi, capitão do Benfica, está convocado pelo selecionador argentino, Lionel Scaloni.