A época do Vélez Sarsfield já não estava a ser fácil, e pior ficou este domingo, depois da derrota em casa do Huracán, a segunda consecutiva e num jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato argentino.

Tudo porque os adeptos, insatisfeitos, invadiram o centro de treinos do clube no regresso da equipa e agrediram, verbalmente e fisicamente, os jogadores.

De acordo com a imprensa argentina, houve insultos, empurrões – até a futebolistas jovens –, alguns murros e até alguns carros ficaram danificados.

Ora, para piorar a situação, foram vários os jogadores que pediram a saída imediata do clube, entre os quais Gianluca Prestianni, a grande promessa do emblema de Buenos Aires, e Francisco Ortega, outro jovem da casa.

O Vélez, diga-se, está nesta altura em risco de descer, já que ocupa a 25.ª posição do campeonato argentino.