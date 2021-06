Os adeptos do Boca Juniors, ou não fossem argentinos, são dos mais apaixonados do mundo, e isso é transversal a todas as gerações: dos mais novos aos mais velhos, incluindo idosos com... 104 anos.

É o caso de Clementina, adepta xeneize que pediu uma mensagem de Juan Roman Riquelme, ídolo do Boca e agora dirigente, a propósito do seu 104.º aniversário.

O antigo médio argentino não só lhe enviou uma mensagem em vídeo, como lhe ofereceu uma camisola autografada, fazendo as delícias da senhora.

«Agora sou eu a responder, não? Não esperava tanta felicidade, isto é demasiado para um dia. Obrigado, Riquelme. Fizeste-me muito feliz. (...) Viva ao Boca!», respondeu Clementina.