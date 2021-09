O Brasil-Argentina entra para as páginas mais tristes do futebol mundial, mas ainda houve quem conseguisse rir.



No meio da confusão, Lionel Messi acabou com um colete de fotógrafo vestido e era assim que trajava no túnel de acesso aos balneários, enquanto se decidia o que fazer no Arena Corinthians.



Paulo Dybala viu o colega com essa peça pouco usual e não resistiu a uma boa gargalhada. No meio do caos, alguns sorrisos.



VÍDEO: