O atleta francês Wilfried Happio viveu um episódio absolutamente inacreditável.

Quando fazia o aquecimento para a final dos campeonatos franceses de 400m barreiras, o atleta de 23 anos foi barbaramente agredido por um homem.

Segundo relata a imprensa gaulesa, citando o treinador de Happio, o suspeito aproximou-se do atleta perguntou-lhe se era Happio, e perante a resposta positiva do atleta, agrediu-o a soco, deixando-lhe marcas no olho esquerdo.

O individuo foi depois detido pela polícia, e a resposta de Happio surgiu na pista e em grande!

O jovem dominou a corrida e sagrou-se campeão nacional, fazendo o melhor tempo de sempre nos campeonatos franceses e o quinto melhor da história no país.