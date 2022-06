Depois do ritmo frenético a que se assistiu no Pavilhão João Rocha, com o duelo de futsal entre Sporting e Benfica, seguiram-se momentos de euforia.

O último apito confirmou o terceiro triunfo leonino na final, desta feita por 4-3, e os jogadores que estavam no banco de suplentes desataram a correr para o centro do terreno para festejar com os companheiros a conquista do bicampeonato. Alguns atletas aproveitaram para vibrar com o público das bancadas e viveram-se momentos de profunda comunhão.

Mais tarde, o capitão do Sporting, João Matos, recebeu o troféu do 17.º título conquistado pelos leões e ergueu-o bem alto, antes de o entregar aos colegas de equipa, que já abriam garrafas de espumante ao som de «bicampeão».