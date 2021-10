Alphonso Davies não é só conhecido pelas suas prestações em campo pelo Bayern, mas também pela presença muito ativa nas redes sociais. E é por isso que está a dar que falar desta vez.

O internacional canadiano falhou o jogo com o Benfica, da Liga dos Campeões, por problemas físicos, mas vai aproveitando para jogar sentado e partilhar a experiência com os seus seguidores.

Durante um live na Twitch em que estava a abrir packs de FIFA22, Alphonso Davies teve uma surpresa: saiu Lionel Messi. A reação de Davies é imperdível. Veja (e ouça) no vídeo abaixo:

No better way to start the weekend 😅 #AD19⚡️ @EASPORTSFIFA



📺: https://t.co/BK7pZxo8S6 pic.twitter.com/iAOeUC6iai