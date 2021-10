Diz-se que o futebol é um desporto de inverno e na terra onde foi criado 'O' jogo essa designação faz todo o sentido, ou não estivesse quase sempre a chover.

Jogos à chuva são o prato do dia em Inglaterra e na terça-feira o Plymouth Argyle-Bolton (terceiro escalão de Inglaterra), que até começou «sequinho» (ou perto disso), acabou com uma carga de água de proporções consideráveis que criou algumas «armadilhas» aos atletas.

Já em tempo de compensação, numa altura em que o campo estava mais propício à prática de desportos aquáticos, surgiu o terceiro golo da equipa da casa. Com a bola a prender no relvado, um jogador do Plymouth roubou-a e arrancou confiante na direção da baliza contrária. Ultrapassou o guarda-redes e com a baliza aberta chegou o problema: a «redondinha» travou no relvado e ficou para trás. À mercê de um companheiro, que tentou ajeitá-la, com zelo extremo, para o toque da glória, mas a teimosa voltou a ficar para trás. Só à terceira tentativa é que um outro jogador do Plymouth (Ryan Broom) conseguiu fazer o golo. Logo ele que estava ainda a passar a zona do meio-campo quando o primeiro colega teve a baliza escancarada para marcar.

Suspense não faltou neste golo.

Veja o momento caricato: