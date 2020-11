Adil Rami está recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos últimos compromissos do Boavista e assinalou o regresso aos treinos em grande estilo: fez um golo praticamente de baliza a baliza.



O internacional francês recebeu a bola junto à sua baliza e fez um «chapéu» sensacional ao guarda-redes contrário. De resto, refira-se que a sessão de trabalho decorreu no relvado secundário do Bessa.



Veja o golaço de Rami no vídeo associado ao artigo.