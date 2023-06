Atualmente no Athletic Bilbao, Ander Herrera cumpriu um sonho antigo na noite de terça-feira: ver um jogo na Bombonera.

O internacional espanhol assistiu ao vivo à vitória do Boca Juniors na receção ao Colo Colo (1-0), da quinta jornada da fase de grupos da Taça Libertadores.

Herrera viu parte do jogo – a vibrar – ao lado do ex-Sporting Marcos Rojo, agora defesa do Boca (atualmente lesionado) e que partilhou o balneário com o médio de 33 anos no Manchester United.

O também antigo futebolista do PSG teve ainda a oportunidade de ver parte do encontro na La 12, claque emblemática do clube de Buenos Aires.

«Foi espetacular, na verdade. É algo único. Esperei e sonhei com isto muito tempo. Obrigado ao Boca, ao Leo Paredes [jogador da Juventus] que tornou isto possível, e ao Rojo também. Encantado. Superou as minhas expectativas, incrível. De certeza que vou voltar como adepto», disse, à ESPN argentina.