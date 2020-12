Emerson Carioca tornou-se protagonista nos últimos dias no futebol brasileiro, não só pelo golo que marcou, mas sobretudo pelos festejos.

O jogador do Sampaio Corrêa fez o golo que garantiu o acesso da sua equipa à fase de subida do campeonato estadual do Rio de Janeiro e na hora de comemorar perdeu a cabeça e a vergonha: provocou o advesário e tirou a roupa... toda.

Emerson ficou totalmente nu no relvado, o instante foi apanhado pelo fotógrafo Gabriel Farias e acabou por fazer capa de jornais.

Depois do momento insólito, o jogador acabou por cair em si e pedir desculpas em declarações à imprensa.

«Arrependo-me profundamente do que aconteceu. Fui muito provocado e extravasei naquele momento. Não foi nada premeditado, por isso, venho aqui e reconheço minha falha e peço perdão a todos. Ali foi emoção total, não deu para segurar a emoção. Porém, errei. Pensei que estaria de cuecas [risos]», afirmou Emerson Carioca, acrescentando que levou um puxão de orelhas até da sua mulher: «Não faria de novo, já até levei um ralhete da minha esposa.»