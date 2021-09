Aparentemente, Neymar não se privou dos prazeres gastronómicos durantes as férias e, com a época já em andamento há cerca de um mês, parece ainda estar à procura da melhor forma física.

Há uns dias, aquando do jogo com o Chile para a fase de apuramento sul-americana para o Mundial 2022, o tema voltou à mesa e Neymar garantiu que o problema estava... na camisola, tamanho G (L na Europa), que dava a sensação de que teria uns quilos a mais quando até já estaria no peso ideal.

Agora, o craque brasileiro do PSG partilhou nas redes sociais várias fotografias tiradas durante um treino da seleção brasileira, onde surge com os abdominais à mostra, claramente com o objetivo de enterrar de vez o assunto. «Ué», escreveu.

A publicação arrancou muitas reações, incluindo de Kylian Mbappé, avançado francês que joga ao lado de Neymar.