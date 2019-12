O lateral-direito Rodinei está perto de se mudar do Flamengo para o Internacional de Porto Alegre, porém, a transferência ainda não foi anunciada oficialmente.

Mas só faltará mesmo a oficialização. Pelo menos a avaliar por uma gafe cometida pela nova assessoria de imprensa do jogador que foi treinado na última época por Jorge Jesus.

É que no momento de anunciar que ia passar a representar o jogador, a assessoria apresentou-o… com a camisola do Internacional e com o símbolo da equipa de Porto Alegre.

A empresa ainda apagou a publicação, mas não foi a temppo de evitar que ela se tornasse viral.

Não começou muito bem a relação, não é verdade?...